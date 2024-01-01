 Лайф Строй Строительное бюро полного цикла в Москве
info@lifestroy.ru

Возьмем все заботы
по ремонту на себя

От разработки проекта до его реализации под ключ

О Бюро

ЛАЙФ СТРОЙ – строительное бюро полного цикла, основанное в 2014 году. За 10 лет мы сформировали команду из 50 специалистов, разработали более 100 уникальных дизайн-проекта и 96 успешно реализовали под ключ.

Одними из первых на рынке, предложили клиентам комплексный подход: от разработки индивидуального дизайна интерьера до его полной реализации, включая закупку комплектующих и материалов. Наш подход позволяет клиентам не тратить время на поиск разных подрядчиков, ведь все работы выполняет одна команда профессионалов. А о каждом этапе работ сообщит личный менеджер, чтобы Вы были в курсе всех процессов.

Наши сильные стороны — это дизайнеры с мировым опытом, номинированные на международные награды, и инженеры, способные реализовать самые сложные проекты.

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Мы работаем

10   лет

Команда

50+   Человек

Сдано

96   Объектов

В реализации

11   Объектов

Гарантия качества

60   Месяцев

Услуги
Индивидуальный дизайн интерьера

Дизайн интерьера

Разработаем индивидуальный дизайн-проект с фотореалистичной 3D-визуализацией — вы увидите будущий результат еще до начала ремонтных работ.

Качественный ремонт под ключ

Ремонт под ключ

Сделаем качественный ремонт, соблюдая все технологии, строго по дизайн-проекту.

Монтаж системы умный дом

Умный дом

Автоматизируем ваше жилое пространство, сделаем уникальные сценарии для вашей комфортной жизни.

Монтаж системы отопления

Монтаж систем отопления

Смонтируем качественную систему отопления и водоснабжения с использованием материалов ведущих мировых производителей.

Монтаж системы вентиляции и кондиционирования

Вентиляция и Кондиционирование

Спроектируем и осуществим монтаж любой климатической системы для вашей квартиры или коттеджа.

Комплектация интерьера

Комплектация интерьера

Подберем для вас финишные отделочные материалы в рамках согласованного бюджета, организуем доставку и хранение, в случае необходимости оформим рекламацию.

Почему выбирают
нас

Одна команда
на весь ремонт

Весь процесс ремонта в рамках одной компании, больше не нужно искать подрядчиков и переживать о поставках или закупках

Соблюдаем
бюджет

Все закупки оборудования и комплектующих происходят исключительно на основании согласованного бюджета

5 лет
полной гарантии

При заказе полного комплекса услуг, вы получаете полную гарантию на работы и комплектующие включая встроенную мебель - 5 лет.

Пожизненная
поддержка

После окончания гарантийного периода будем помогать с обслуживанием, реставрацией и обновлениями по специальным ценам

Примеры наших работ

Дизайн интерьера на любой вкус

Дизайн проект квартиры в современном стиле
г. Москва, проспект Генерала Дорохова

Дизайн-проект в современном стиле West Garden
Площадь
113 м2
Современный дизайн интерьера в Москве под ключ
г.Москва Серебрянический переулок, 8

Дизайн-проект двухэтажной квартиры в современном стиле в ЖК Титул
Площадь
196 м2
Дизайн интерьера квартиры в стиле минимализм
г. Москва, Причальный проезд

Дизайн-проект квартиры в стиле минимализм
Площадь
131.84 м2
Индивидуальный дизайн интерьера под ключ
г.Москва рублевское шоссе д.101

Дизайн интерьера трехкомнатной квартиры в стиле минимализм
Площадь
150 м2
Другие проекты

Стоимость услуг

  • Дизайн интерьера6500 руб./м2

  • Авторский надзор65000 руб./мес

  • Ремонт под ключ от 35000 руб./м2

  • Монтаж системы умный дом по запросу

  • Монтаж вентиляции по запросу

  • Монтаж отопления по запросу

  • Монтаж кондиционирования по запросу

Посетите наши объекты не выходя из дома

3D Тур по готовым объектам

Качественный ремонт квартир под ключ в Москве в стиле минимализм
3D тур
г. Москва, ул. Гжатская, д.5

Ваби Саби в ЖК LIFE-Кутузовский
Элитный ремонт в Москве. 3д тур ремонта таунхаусов под ключ по дизайн проекту
3D тур
Московская область, д. Покровское Кп. Futuro Park

Таунхаус 230 м2 в стиле лофт
Дизайн и Евроремонт квартир в москве в современном стиле под ключной квартиры в современном стиле под ключ
3D тур
г. Москва, ул. Б. Филевская, д. 3 к.1

Однокомнатная квартира в современном стиле

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