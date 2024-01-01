Лайф Строй Строительное бюро полного цикла в Москве

О Бюро

ЛАЙФ СТРОЙ – строительное бюро полного цикла, основанное в 2014 году. За 10 лет мы сформировали команду из 50 специалистов, разработали более 100 уникальных дизайн-проекта и 96 успешно реализовали под ключ.



Одними из первых на рынке, предложили клиентам комплексный подход: от разработки индивидуального дизайна интерьера до его полной реализации, включая закупку комплектующих и материалов. Наш подход позволяет клиентам не тратить время на поиск разных подрядчиков, ведь все работы выполняет одна команда профессионалов. А о каждом этапе работ сообщит личный менеджер, чтобы Вы были в курсе всех процессов.



Наши сильные стороны — это дизайнеры с мировым опытом, номинированные на международные награды, и инженеры, способные реализовать самые сложные проекты.