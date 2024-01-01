Лайф Строй Строительное бюро полного цикла в Москве

ЛАЙФ СТРОЙ – строительное бюро полного цикла, основанное в 2014 году. За 10 лет мы сформировали команду из 50 специалистов, разработали более 100 уникальных дизайн-проекта и 96 успешно реализовали под ключ.
Одними из первых на рынке, предложили клиентам комплексный подход: от разработки индивидуального дизайна интерьера до его полной реализации, включая закупку комплектующих и материалов. Наш подход позволяет клиентам не тратить время на поиск разных подрядчиков, ведь все работы выполняет одна команда профессионалов. А о каждом этапе работ сообщит личный менеджер, чтобы Вы были в курсе всех процессов.
Наши сильные стороны — это дизайнеры с мировым опытом, номинированные на международные награды, и инженеры, способные реализовать самые сложные проекты.
Мы работаем
10 лет
Команда
50+ Человек
Сдано
96 Объектов
В реализации
11 Объектов
Гарантия качества
60 Месяцев
Разработаем индивидуальный дизайн-проект с фотореалистичной 3D-визуализацией — вы увидите будущий результат еще до начала ремонтных работ.
Сделаем качественный ремонт, соблюдая все технологии, строго по дизайн-проекту.
Автоматизируем ваше жилое пространство, сделаем уникальные сценарии для вашей комфортной жизни.
Смонтируем качественную систему отопления и водоснабжения с использованием материалов ведущих мировых производителей.
Спроектируем и осуществим монтаж любой климатической системы для вашей квартиры или коттеджа.
Подберем для вас финишные отделочные материалы в рамках согласованного бюджета, организуем доставку и хранение, в случае необходимости оформим рекламацию.
Дизайн интерьера6500 руб./м2
Авторский надзор65000 руб./мес
Ремонт под ключ от 35000 руб./м2
Монтаж системы умный дом по запросу
Монтаж вентиляции по запросу
Монтаж отопления по запросу
Монтаж кондиционирования по запросу
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